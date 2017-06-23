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  3. 23 Haziran 2017 23:15

Yüksekten düşen kaya can aldı

Gürcistan’da dağdan düşen kaya can aldı.

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Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
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Marmariste otelde rezervasyon skandalı
Marmariste otelde rezervasyon skandalı
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Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
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Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
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FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi