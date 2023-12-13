  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler taburcu oldu

Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler taburcu oldu

Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı
Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz!
İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı
Kırmızı bültenle aranan bir suçlu daha İstanbul'da yakalandı
Trafikte silahlı dehşet! Astsubay tartıştığı bir genci vurdu
İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı
İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Bir polisin dizi kırıldı!
TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı
İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar!