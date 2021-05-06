Anasayfa Video Galeriler Gündem Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 14:41 Bartın’da balkona yerleştirdiği yumurtaları kaybolan ev sahibi, balkona kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ev sahibi, yumurtalarını çalan hırsızı görüntülemeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6093d5d3861d285ff93bcc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız'' Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında ''dikkat'' diyerek kritik 2 tarihi açıkladı Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli Kolombiya'daki vergi reformu protestolarında ölü sayısı 24'e yükseldi "Conolar" mahalleyi ayağa kaldırdı! ''Gelsin, babaları gelsin'' Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı! Zeytinburnu'nda bina çöktü