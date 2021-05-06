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Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu

Bartın’da balkona yerleştirdiği yumurtaları kaybolan ev sahibi, balkona kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ev sahibi, yumurtalarını çalan hırsızı görüntülemeyi başardı.

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