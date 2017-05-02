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  3. 02 Mayıs 2017 11:15

Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor

Geçirdiği bir iş kazası nedeniyle ayaklarını kaybeden Hamit Hayran, yumurta oyma sanatı ile hayata tutundu. Hamit Hayran’ın el emeği göz nuru işlediği yumurtalar görenleri hayran bırakıyor.

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