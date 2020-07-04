  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Temmuz 2020 16:35

Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt

Yunansitan'da Youtube kanalına konuk olan Yunan amiral, gazetecilerin ''Türkiye'nin gemileri Girit'in güneyine geldiğinde batıracak mıyız?'' sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.

Video Galeri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Video Galeri
İzmir'deki ateş hortumu böyle görüntülendi
İzmir'deki ateş hortumu böyle görüntülendi
Video Galeri
Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Video Galeri
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
Video Galeri
Havai fişek fabrikasındaki patlama çevre binaları da yıktı!
Havai fişek fabrikasındaki patlama çevre binaları da yıktı!
Video Galeri
Havai fişek felaketi göz göre göre gelmiş: ''4 gündür uyarıyorduk!''
Havai fişek felaketi göz göre göre gelmiş: ''4 gündür uyarıyorduk!''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM