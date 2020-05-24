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  3. 24 Mayıs 2020 22:20

Yunan askeri Türk yatına ateş açtı!

Yunan Sahil Güvenlik botlarından, Türk karasuları içerisindeki bir Türk yatına taciz ateşi açtığı ortaya çıktı. Yatın kaptanı Ferhat Kaya, Datça'da Sahil Güvenlik ekiplerine şikayette bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar yaşananlara tepki gösterdi.

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