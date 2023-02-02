Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 07:50 Ege denizinde Türk teknelerine yönelik tacizlerini aralıksız sürdüren Yunan sahil güvenliğinin Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtığı anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63db410c2b5a5250a33d3fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü