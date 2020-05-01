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KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM SAYISI 3 BİN 258'E YÜKSELDİ
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  3. 01 Mayıs 2020 18:20

Yunan askerleri ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı!

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk kara sularına geri itilen 48 sığınmacı, Türk sahil güvenlik botlarınca kurtarıldı.

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