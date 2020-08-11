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  3. 11 Ağustos 2020 13:05

Yunan askerleri tekneye ateş açtı: 3 yaralı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan tarafından ateş açıldığı iddia edilen tekne içerisindeki 3 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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