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  3. 03 Mart 2020 22:25

Yunan askerlerinden göçmenlere acımasız müdahale

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Yunan güçleri tarafından darp ediliyor. Silah kullanmaktan da çekinmeyen Yunan kuvvetleri yüzlerce kişinin yaralanmasına, 2 kişinin ise ölümüne neden oldu.

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