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YUNAN BAKAN'A KARDAK ŞOKU: GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER !
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  3. 28 Ocak 2018 12:44

Yunan Bakan'a Kardak şoku: Geldikleri gibi gittiler !

Kardak'a çelenk bırakmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı'nın içinde bulunduğu hücumbotu, Kardak'a yaklaştırılmadı.

Bilgin Pro
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