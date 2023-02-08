Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:45 Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan deprem ile ilgili yaptığı yayını Şevval Sam’ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısıyla açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e38b5ae97a2842ee52c1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı! Adıyaman'da büyük yıkım! Hayalet şehre döndü Depremin yerle bir ettiği Hatay helikopterden görüntülendi 43 saat sonra hayata dönüş kamerada Bu alçaklıktır! Sosyal medyada iğrenç canlı yayın Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı Otel enkazından 52 saat sonra çıkarıldı