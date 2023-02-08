Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest

Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan deprem ile ilgili yaptığı yayını Şevval Sam’ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısıyla açtı.

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