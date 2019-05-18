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  3. 18 Mayıs 2019 18:16

Yunan hücumbotu taciz etti !

Tatbikata katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi. İkazlara uymayan yunan hücum botuböyle görüntülendi.

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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
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