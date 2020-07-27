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  3. 27 Temmuz 2020 16:30

Yunan papazdan olay itiraf: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi

Yunanistan'da papaz Evangelos Papanikolaou, ''Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi'' dedi.

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