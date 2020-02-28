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İDLİB'TEN BİR ACI HABER DAHA! BİR EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ!
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  3. 28 Şubat 2020 22:20

Yunan polisi göçmenlere gaz bombası attı!

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenlere Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı.

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