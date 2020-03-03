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  3. 03 Mart 2020 15:55

Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Sınır kapılarının göçmenlere açılmasını fırsat bilip Yunanistan'a geçmeye çalışan Konyalı vatandaş, Yunan polisi tarafından dövülerek geri gönderildi.

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