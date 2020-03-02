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  3. 02 Mart 2020 14:00

Yunan polisi Suriyeli göçmeni öldürdü

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürerken bir göçmenin Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

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