Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 09:05 Güncelleme: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:05 Yunan restoranında İzmir Marşı söyleyen gencin videosu sosyal medyada yayınlanan ve hızla paylaşım rekoru kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666151a824bc0dde6a046793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydınlatma direğinde intihar girişimi, asılı olarak bulundu Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' 2 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu Kendisini darbeden kocasını mahallenin gençlerine dövdürdü Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü 17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var Mabel Matiz'den Kürtçe şarkı sürprizi