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  4. Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi

Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi

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Yunan restoranında İzmir Marşı söyleyen gencin videosu sosyal medyada yayınlanan ve hızla paylaşım rekoru kırdı.

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