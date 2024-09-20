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Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botunun, bir mülteci botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi.

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