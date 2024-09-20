Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi 20 Eylül 2024 Cuma Saat: 15:20 Güncelleme: 20 Eylül 2024 Cuma 15:20 Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botunun, bir mülteci botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ed689ff1e197e14e0eb473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti Kadınlar açıkladı: ''Uzun yaşamamızın sırrı kadın dırdırında'' Afşin Termik Santrali'nde göçük Film sahnesi gibi: Polis seyir halindeki araca böyle tırmandı İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu İkinci el araç satışında yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor: Bu hatayı sakın yapmayın Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman