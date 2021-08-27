Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 13:31 Mersin'den avlanmak için Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6128bef671b4f4274c4c81d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi 4 terörist etkisiz hale getirildi Motosiklet sürücüsü şoke etti Restoranda dehşet! Garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı İstanbul Boğazı'ndaki yarışta profesyonel yüzücüyü itfaiye kurtardı ''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı