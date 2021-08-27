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  4. Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı

Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı

Mersin'den avlanmak için Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

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