Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:06 Çeşme’de konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk Bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669894c4718eddda390aaba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü...