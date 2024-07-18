Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı

Çeşme’de konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk Bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı.

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