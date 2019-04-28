  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Nisan 2019 11:21

Yunan yazar Atatürk'e ''şeytan'' dedi !

Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen organizasyonda bir yazarın konuşmaları olay yarattı.

Video Galeri
Sultanbeyli’de yangın sırasındaki patlama anı kamerada
Sultanbeyli’de yangın sırasındaki patlama anı kamerada
Video Galeri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Video Galeri
Tırnakçılık anı kameralara yansıdı
Tırnakçılık anı kameralara yansıdı
Video Galeri
Çökmenin yaşandığı mahallede bekleyiş sürüyor
Çökmenin yaşandığı mahallede bekleyiş sürüyor
Video Galeri
Büyük Çamlıca Camii’ne binlerce genç akın etti
Büyük Çamlıca Camii’ne binlerce genç akın etti
Video Galeri
Büyük Çamlıca Camii’nde tarihi kalabalık
Büyük Çamlıca Camii’nde tarihi kalabalık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM