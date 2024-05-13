Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:50 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66421ab4285edcf30e04af03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi Kura Nehri taştı; ova sular altında kaldı DEM Partili belediye başkanına ''terör'' soruşturması İstanbul'da korkutan patlama Bahar Candan, Nihal Candan kardeşler soruşturmasında itiraf mektubu İstanbul'da rezalet: Cinsel ilişkiye girip mahalleliye saldırdılar Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada