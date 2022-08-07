Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 16:00 Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62efb7709361e24b365d8e47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok Türkiye bunu da gördü: Boş börek satışı başladı! Merve Boluğur gazetecileri böyle fırçaladı Sokak ortasında dehşet! Karı kocanın boğazını kesti! Asker eğlencesi diye başlamıştı... Ortalık savaş alanına döndü!