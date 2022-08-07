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Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.

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