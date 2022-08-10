Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:45 Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f39a55102afe2a6e213733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın'' Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu