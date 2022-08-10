  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı

Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi
İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu
Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı
Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var!
Uçak otoyola araçların içine düştü
Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın''
Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu
Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu