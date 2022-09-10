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Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

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