Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 18:30 Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631cad8977b5241e3256c9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov! Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve... Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ? 99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasında fenalaştığı anlar ortaya çıktı Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi