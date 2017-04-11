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  3. 11 Nisan 2017 12:15

Yunanistan kapılarını açtı, geçişler başladı

Türkiye’den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos Adası'na geçiş yaptı.

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