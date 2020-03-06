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  3. 06 Mart 2020 10:25

Yunanistan ölüme terk etti, Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın'da olası bir facia Sahil Güvenlik ekipleri sayesinde önlendi. Yunan güvenlik görevlileri tarafından botları batırılan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

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