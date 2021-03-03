Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem! Yunanistan''da 6,2 büyüklüğünde deprem! 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 15:56 Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603f878ea904b36cfd014aff" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul TEM bağlantı yolunda korkunç kaza Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen törenle anıldı Evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan Seda'ya ölüm tehdidi AVM'de çocuğa dayak kamerada! Akşener'den fezleke açıklaması Çin'in koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı Apartmanda sapık dehşeti! Küçük kızın çığlıklarına koştular İstanbul'da sokakta silahlı dehşet kamerada İstanbul'da herkesin içinde silahını çekip, intihar etti!