Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 23:41 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 23:41 Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın yerde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b92209e0625a168405c4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''