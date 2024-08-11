Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın yerde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi.

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