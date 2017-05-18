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  3. 18 Mayıs 2017 00:45

Yunanistanda genel grevde çatışmalar yaşandı

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

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Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
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Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama
Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama
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1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi
1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi
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Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada
Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada
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Kızını rehin aldı, polise ateş edip kaçtı
Kızını rehin aldı, polise ateş edip kaçtı
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TSK terör örgütüne göz açtırmıyor
TSK terör örgütüne göz açtırmıyor