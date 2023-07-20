Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'da OHAL ilan edildi Yunanistan'da OHAL ilan edildi 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 08:30 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 08:30 Orman yangınlarıyla savaşan Yunanistan'da Rodos Adası'ndaki yangınlar nedeniyle 3 bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b8c66c3003cc6bc970c933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ Özel Harekat'a emanet Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı Simge Sağın'dan bikinili konser İstanbul'da vahşet! 2 sevgili evlerinde ölü bulundu! Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak