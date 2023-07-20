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Yunanistan'da OHAL ilan edildi

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Orman yangınlarıyla savaşan Yunanistan'da Rodos Adası'ndaki yangınlar nedeniyle 3 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

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