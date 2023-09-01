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  4. Yunanistan'da yangın! Alevler Türkiye sınırından görülüyor

Yunanistan'da yangın! Alevler Türkiye sınırından görülüyor

Yunanistan’da günlerdir devam eden yangınlar, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı.

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