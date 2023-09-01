Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'da yangın! Alevler Türkiye sınırından görülüyor Yunanistan'da yangın! Alevler Türkiye sınırından görülüyor 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:25 Yunanistan’da günlerdir devam eden yangınlar, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f19ff22b1ff27ec31bb853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yemyeşil cennetinin içine ettiler! İstanbul'da yine indirim izdihamı İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar Damperi açık şekilde tünele daldı, ortalık savaş alanına döndü Trafik magandası kamerada! Yol verme kavgasında bıçakla saldırdı CHP milletvekilini Anıtkabir’e almadılar Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon anı kamerada Kan donduran cinayet! Balkona çağırıp, başından vurarak öldürdü Arda Güler, Modric'in kızıyla antrenman yaptı