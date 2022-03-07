  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü

Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü

Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'na ilişkin Yunan televizyon kanalında yayınlanan haber, kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini gözler önüne serdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Zayıflamak uğruna ölümden dönmüştü: Seren Serengil açıklamalarıyla şoke etti
Seren Serengil Gülşen’e özenince, linç edildi
Netflix'in yerli yapımı Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman geldi
4 çocuk annesi kadına kanlı pusu!
İstanbul'un milyonlarca liralık villalarında korku dolu bekleyiş
İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu'ndan Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler
Öğrenci servisi doğal gaz yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'de gıda krizi kapıda mı?
Bakan Bozdağ açıkladı; ''iyi hal''in ucu kapatılıyor