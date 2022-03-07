Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 16:00 Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı'na ilişkin Yunan televizyon kanalında yayınlanan haber, kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622601eab4509e2267052883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zayıflamak uğruna ölümden dönmüştü: Seren Serengil açıklamalarıyla şoke etti Seren Serengil Gülşen’e özenince, linç edildi Netflix'in yerli yapımı Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman geldi 4 çocuk annesi kadına kanlı pusu! İstanbul'un milyonlarca liralık villalarında korku dolu bekleyiş İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu'ndan Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler Öğrenci servisi doğal gaz yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de gıda krizi kapıda mı? Bakan Bozdağ açıkladı; ''iyi hal''in ucu kapatılıyor