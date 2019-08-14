Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı
14 Ağustos 2019 15:45
Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün çıkan orman yangını devam ederken, 8 kişinin yaralandığı ve bazı köylerin güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi. Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Adada alevler rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle yayılınca, bölgede acil durum ilan edildi. Yangına müdahale...