Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70d1f3f44d4dd94827a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Yine Esenyurt, yine kadına şiddet! İstanbul'da kadına silahlı saldırı