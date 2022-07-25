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Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin sınır köylerine dayanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor.

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