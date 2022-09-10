Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:30 Kaçak yollarla gittiği Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim aldığı belirtilen PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi terörist İstanbul'da yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c9f8382615f1f722f3413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve... Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ? 99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasında fenalaştığı anlar ortaya çıktı Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi ''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia