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Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı

Kaçak yollarla gittiği Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim aldığı belirtilen PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi terörist İstanbul'da yakalandı.

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