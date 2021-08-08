Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi.

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