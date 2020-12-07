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  3. 07 Aralık 2020 13:30

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar kamerada

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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