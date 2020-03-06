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  3. 06 Mart 2020 09:15

Yunanistan'ın kalbinde göçmenlere destek yürüyüşü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Göstericiler, “Birlikte yaşayabiliriz. Sömürü, savaş, milliyetçilik ve ırkçılığa karşı birlikte savaşabiliriz” mesajını verdi.

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