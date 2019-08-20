Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
20 Ağustos 2019 19:15
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İstanbul Fatih’te sahil yolunda seyreden motosikletli yunus polisleri yan yolda park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, araçta bulunan 4 buçuk aylık Erdal bebek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, sahil yolu Kumkapı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 LD 666 plakalı cipin sürücüsü Murat Aşık, eşi ve 4...