Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 21:35 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 21:35 Sivasspor, 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a034fbc18849cf790fa783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul polisinden huzur uygulaması İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor Bıçaklanan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: ''Canlarını siper ettiler'' İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü