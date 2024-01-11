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  4. Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de

Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de

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Sivasspor, 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

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