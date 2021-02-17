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  3. 17 Şubat 2021 18:00

Yürek yakan feryat: Eşimi fuhuş batağından kurtarın

Niğde’de yaşayan H.A (51), fuhuş batağına sürüklendiğini iddia ettiği bipolar bozukluk hastası olan eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu iddia etti.

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