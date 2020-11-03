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  3. 03 Kasım 2020 18:20

Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi

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İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı
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Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı
Deprem kurbanı babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı
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Mersin'de koca dehşeti! 3 kişiyi öldürüp intihar etti
Mersin'de koca dehşeti! 3 kişiyi öldürüp intihar etti
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CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
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Bergüzar Korel'in mutluluk gözyaşları
Bergüzar Korel'in mutluluk gözyaşları
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Karadeniz'de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı
Karadeniz'de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı
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