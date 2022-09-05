Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürekleri ağızlara getiren anlar: Otomobilin kaputuna oturup arabayı ittiler Yürekleri ağızlara getiren anlar: Otomobilin kaputuna oturup arabayı ittiler 05 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 22:15 Kocaeli'de bir otomobilin kaputuna oturan şahısların başka bir aracı ayaklarıyla ittiği görüntüler panik yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63164ac5006d0559cd60b6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu Kürtçe türkülere eşlik edip halay çekti Demet Akalın şarkı söylerken kendini yerde buldu Kendisine küfür eden adama attığı tokat hayatını kararttı İstanbul'da korku dolu anlar! Bir kadın 12’nci katta asılı kaldı Kaçak Suriyelilerin Türkiye'ye nasıl sızdığı kamerada! Mühimmat sergisinde ortalık savaş alanına döndü! 15 yaralı var! Kız Kulesi’ndeki tartışılan restorasyonun mimarından ilk açıklama Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi! Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak