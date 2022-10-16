Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu 16 Ekim 2022 Pazar Saat: 13:40 Ankara'da tren istasyonunda bir kişi dengesini kaybedip raylara düştü. O an hareket halinde olan tren ise 3 metre kala durabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634bdf9717b01f6b6f714b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz