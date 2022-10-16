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Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu

Ankara'da tren istasyonunda bir kişi dengesini kaybedip raylara düştü. O an hareket halinde olan tren ise 3 metre kala durabildi.

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