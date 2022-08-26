Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 16:00 Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki bir sirkte 16 yaşındaki bir ayı şov sırasında eğitmene saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308c3f5df57604784040043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular Şehidin hatırası... Hırsızlar öyle bir şeyi çaldı ki! ''Atatürk’ün anasına söven şerefsiz sarayda ağırlandı'' Genç kadın evinde tilki saldırısına uğradı Tribünde skandal! Türk Bayrağı'nı yaktılar! Kaza sonrası ortalık karıştı İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü Karısıyla yasak aşk yaşayan komşusuna dehşeti yaşattı! Çırılçıplak soyup...