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  4. Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki bir sirkte 16 yaşındaki bir ayı şov sırasında eğitmene saldırdı.

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