Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürekleri ağızlara getiren görüntü: İşçilerin taşları yukarı böyle çıkardı Yürekleri ağızlara getiren görüntü: İşçilerin taşları yukarı böyle çıkardı 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 20:10 İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6328a27d80667d54487b3a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı Alanya'da orman yangını İstanbul'daki dev yangın 20 saat sonra söndürüldü İstanbul’da 1.500 yıllık tarihi keşif Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında ortalık karıştı İstanbul'da polislere silahlı saldırı ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı