Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk! 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 22:45 Güncelleme: 23 Şubat 2023 Perşembe 22:45 Maltepe'de kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüste 2 kişi açık kapıdan sarkarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f7c250b4d82f2c2c692613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir tabak bile kırılmamıştı: Züccaciye mağazasında deprem anı kamerada Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında