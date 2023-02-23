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  4. Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk!

Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk!

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Maltepe'de kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüste 2 kişi açık kapıdan sarkarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

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