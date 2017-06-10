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  3. 10 Haziran 2017 11:20

Yürekleri ağza getiren görüntü

Küçükçekmece'de motosikletin arkasına tutunarak yolda tehlikeli bir şekilde seyreden patenli genç kadın, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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